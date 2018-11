‘Max is de wereldkampioen, Hamilton heeft de meeste punten’

Door Arjan Schouten



Na Mexico ben je geneigd om te denken dat Max Verstappen opeens overal kan winnen. Ook in Brazilië misschien wel. Of niet?

Jan Lammers: ,,Ja, het heeft een beetje mixed emotions natuurlijk. In de eerste plaats vraag je je af: kan hij die vorm van Mexico doorzetten? En dat is toch een beetje verwarrend, want ongetwijfeld gaat de Red Bull goed, maar ook die motor van Renault zit hem niet al teveel in de weg. Wellicht dat ze daar toch nog aardig wat vordering hebben gemaakt, nadat de mededeling kwam dat Red Bull straks voor Honda kiest. Ik weet niet hoe dat intern leeft, maar denk wel dat het verwarrend is. Honda moet straks beter zijn, zegt iedereen. Maar dat moet nog wel even gebeuren natuurlijk. En dat realiseren ze zichzelf ook wel. Ik respecteer die beslissing voor Honda duizend procent, maar Renault maakt het wel spannend. Hun fabrieksteam ging ook goed in Mexico.’’



Rob van Gameren: ,,Max liet zelf al doorschemeren dat het hem zelf na Mexico niet zou verbazen als hij ook goed mee kan doen op Interlagos. Het wereldkampioenschap is al beslist. Ferrari en Mercedes hoeven niet meer zo nodig door te ontwikkelen. Terwijl Verstappen er nog wel op gebrand is wat resultaat neer te zetten. Oké, het is niet perse een Red Bull-circuit daar, maar wel een klein, zwaar baantje, tegen de klok in. Echt een rijdersbaantje.’’

Beluister hieronder onze kakelverse podcast Pitstop!

Dat baantje in Brazilië staat er niet zo best voor. Er is geen Braziliaanse coureur meer, de tv-aandacht loopt terug, de stad Sao Paulo wil niet meer betalen aan het onderhoud. En het contract loopt na 2020 af. Zou je ‘m missen, mocht de GP van Brazilië ooit verdwijnen?

Van Gameren: ,,Enorm. Brazilië heeft zoveel spektakel teweeg gebracht de laatste twintig jaar. Veel titelraces, wisselende omstandigheden. Maar ze leven nog echt in het Ayrton Senna-tijdperk daar. Ik vind het wel jammer dat klassieke F1-landen soms verdwijnen, Italië daar loopt de aandacht ook terug. Soms heb je één toptalent nodig die het weer aanwakkert. In Brazilië hebben ze alleen Sérgio Sette Camara, die wordt dan ontwikkelingscoureur bij McLaren. Nou, daar hoor je dus nooit meer wat van.’’

Volledig scherm Het circuit in São Paulo. © ANP

Lammers: ,,Als je ziet wat Senna en vele andere Braziliaanse coureurs hebben betekend voor de sport, zou je Interlagos zeker missen. Toch een aparte GP altijd, veel temperament daar. Maar als Brazilië eventueel zou verdwijnen is dat ook wel een teken zoals de sport er voorstaat wereldwijd. Niet overal is Formule 1 zo populair als in Nederland, waar twee steden vechten om een Grand Prix. De sport is de laatste jaren minder spannend geworden. Zo veilig dat je ook niet meer bang hoeft te zijn dat je wat mist als je niet kijkt. Zeg nou zelf, zonder Max was Formule 1 toch een prima gelegenheid om even bij te slapen.’’

Volledig scherm Lewis Hamilton. © AFP Nog even over Lewis Hamilton. Weer kampioen geworden in Mexico. Maar in de race na zijn laatste twee kampioenschappen was hij nooit zo best, toen de titel al binnen was.

Lammers: ,,Fijn dat je dit vraagt, want voor mij is Max gewoon de wereldkampioen, Hamilton heeft alleen de meeste punten. Ik weet het, ik word altijd beschuldigd dat ik een Max-bril op heb, maar als rijder heeft hij nog nooit een zwakke dag gekend sinds hij in de Formule 1 zit. Oké, hij probeerde wel eens met zijn auto over de vangrail te klimmen, maar dat kwam omdat hij tot het uiterste wilde gaan. Ik geloof niet dat ik er naast zit als ik beweer dat ik hem nog nooit uit heb zien stappen met een glazige blik en hem heb horen zeggen dat hij ook niet wist waarom hij opeens de snelheid niet had.”

,,Hamilton heeft in die zin een veel makkelijkere positie, rijdt met de beste auto. Zet hem maar eens in een Red Bull, dan kun je bevestigen hoe goed hij is. Nu blijft dat nog steeds een beetje ter interpretatie open. Dat hij als kampioen niet meer won de laatste twee keer, zal hij zichzelf ook wel gerealiseerd hebben. Misschien dat Hamilton dat nu een keertje recht wil zetten, maar het lijkt me meer waarschijnlijk dat hij een geste wil doen aan Bottas. Brazilië zal waarschijnlijk een beetje payback-time zijn. Als Hamilton één ligt en Bottas twee, zal hij hem wel wel willen laten winnen. Klef, politiek correct en moreel geweldig, maar niet wat je wil zien als autosportfan.’’