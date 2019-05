Max in Spanje: Historische zege, welkom podium en enorme sof

Een jaar eerder maakte hij er nog zijn debuut namens Toro Rosso, toen vrij kansloos een elfde plaats het hoogst haalbare was met het materiaal van toen. Maar twaalf maanden later was opeens alles anders, toen hij voor de race in Catalonië werd gepromoveerd naar Red Bull Racing. Wat volgde was een raceweekend als in een sprookje. Niemand wist wat er te verwachten viel, maar Verstappen maakte al in de vrije trainingen meteen een sterke indruk. Zijn vierde plaats in de kwalificatie was al vrij sensationeel, omdat Verstappen nooit eerder in de bolide van Red Bull had gereden. Maar de racezondag werd nóg specialer.