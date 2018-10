Max in Mexico: Het vingertje van Vettel en een ‘simpele’ zege

Voorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen. Deel 19: het Autodrome Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad, waar Verstappen altijd goed reed en vorig jaar zijn derde Formule 1-zege behaalde.

Door Arjan Schouten



Optredens: 3

Finishes: 3

Uitvalbeurten: 0

Beste kwalificatie: 2de (2017)

Beste race-resultaat: 1ste (2017)

Aantal WK-punten: 39



Er zijn van die circuits, daar levert Max Verstappen altijd. Het stratencircuit in Mexico-Stad, gelegen op 2200 meter hoogte, behoort tot die categorie. Al bij zijn vuurdoop scoorde hij in 2015 veel lof met zijn achtste plaats in de kwalificatie en negende plaats in de race, namens Toro Rosso.

Quote De start was cruciaal, daarna hoefde ik alleen nog maar op mijn banden te letten. Max Verstappen over 2017 Een tijd reed hij als zesde, nadat hij al vroeg voorbij Felipe Massa schoot. Door het lang uitstellen van de pitstop reed hij zelfs even op de derde plaats. Maar na zijn eigen bezoek aan de pits voor vers rubber keerde hij terug op P8 en door een foutje passeerde thuisfavoriet Sergio Perez hem nog. ,,Dat was in het stadiongedeelte, maar Perez zou me sowieso wel voorbij zijn gegaan’’, gaf Verstappen later toe. De negende plaats is waar ik nu hoor, we hebben het maximale eruit gehaald. En dat ik voor de vijfde keer op rij WK-punten haal is heel positief.’’

Een jaar later, al gepromoveerd naar Red Bull, zou hij onmogelijk meer tevreden zijn geweest met een negende stek. Gekwalificeerd als derde was het podium natuurlijk het doel. De twee Mercedessen waren zoals heel 2016 ongenaakbaar, maar daarachter vocht Verstappen een verbeten duel uit met Sebastian Vettel om de derde plaats. Toen daarbij zijn wielen blokkeerden, schoot de Limburger rechtdoor door het gras in de chicane, maar weigerde na dat stukje afsnijden vervolgens om de rappere Vettel zijn positie cadeau te doen. ,,Hij moét me langs laten gaan. Hé, ga aan de kant’’, brulde Vettel door de boordradio, waar de leiding van Ferrari hem probeerde te kalmeren. Een onbegonnen zaak, want Vettel schold zijn jonge Nederlandse collega de huid vol. En maakte vervolgens wedstrijdleider Charlie Whiting uit voor rotte vis. ,,Hij moet aan de kant! Ik ga iemand slaan, echt...’’

Volledig scherm Max Verstappen. © AFP

De woede van Vettel kwam ook doordat Verstappens teamgenoot Ricciardo naderde van achteren. ,,Zien jullie niet wat ik zien? Ben ik nou echt de enige. Hij zit me gewoon op te houden voor Ricciardo.’’



Na de race, waarin Verstappen zich nog af liet vlaggen als derde, zwaaide Vettel corrigerend met het vingertje. En daarna kwam er een tijdstraf van vijf seconden waarna Vettel alsnog naar het podium mocht. Maar Red Bull Racing lachte het laatste, want uren na de race kreeg ook Vettel een tijdstraf, waardoor Ricciardo uiteindelijk de derde plaats nog kreeg. ,,Vettel is net een klein kind, schreeuwen over de radio. En dan die gebaartjes, nog kinderachtiger’’, besloot Verstappen.

Vorig jaar kwam er dan het topresultaat waar nog verbaasd over was, na twee prima races in Mexico. Tweede in de kwalificatie achter Sebastian Vettel en voor Lewis Hamilton, verschafte hem een prima uitgangspositie bij de start. En daar schoot hij meteen langs Vettel, naar de leiding. In die clash raakten Vettel en Hamilton elkaar, waardoor ze beiden teruggeslagen werden. Verstappen reed zorgeloos naar de zege, al werd het nog spannend omdat vier de van de zes Renault-motoren het begaven op het zware Mexicaanse circuit. Maar die van Verstappen bleef heel en waar Hamilton met een negende plaats zijn vierde wereldtitel greep was Verstappen de grote winnaar van de dag. ,,De auto was geweldig’’, jubelde Verstappen. ,,De start was cruciaal, daarna hoefde ik alleen nog maar op mijn banden te letten. Dit was een van de makkelijkste races uit mijn carrière.’’