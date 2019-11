Max in Brazilië: magistraal in de regen en stoeien met Ocon

Door Rik Spekenbrink Optredens: 4 Finishes: 4 Uitvalbeurten: 0 Beste kwalificatie: 4de Beste raceresultaat: 2de Aantal WK-punten: 45 Honda vorig jaar: Brendon Hartley (11de) en Pierre Gasly (13de) belandden vorig jaar in de Toro Rosso buiten de punten. In Brazilië is het meestal niet saai, bezien door het vizier van Max Verstappen. Hij reed er in de regen één van zijn meest besproken races in 2016 en haalde vorig jaar het nieuws toen hij na afloop Esteban Ocon opzocht, de Fransman die hem de zege had ontnomen.

Maar we beginnen bij het begin, zijn debuut op Interlagos in 2015. Een weinig verheffende wedstrijd, maar met een heerlijke inhaalactie op Sergio Perez reed Verstappen zich in de Toro Rosso wel in de kijker. ,,Ik kan amper uitleggen wat ik daar precies deed”, zei hij na afloop over die actie ‘buitenom’. De twee raakten elkaar zacht, maar het ging net goed. Verstappen werd negende en scoorde dat seizoen voor de zesde keer op rij punten voor zijn team.



Een jaar later regende het op Circuit José Carlos Pace, in de volksmond Interlagos. En dan zijn de ogen als vanzelf gericht op de Nederlander, inmiddels gepromoveerd naar Red Bull Racing. Een verkeerde bandenkeuze leek voor Verstappen na een perfecte start (van 4 naar 2) dramatisch uit te pakken. Maar na een extra pitstop schoot hij op ‘full wets’ door het veld als een warm mes door de boter. In de laatste vijftien rondjes ging hij van plek 16 naar 3 en was de camera non stop op zijn auto gericht. Met die miraculeuze safe, ook dat ging net goed, als meest tot de verbeelding sprekende herinnering. Zelfs vader Jos was verrast over de driftkunsten van zijn zoon. Dat de race werd gewonnen door Lewis Hamilton, daar had achteraf niemand het nog over.