Max in Abu Dhabi: vechten met Rosberg en ‘slapend’ achter Kimi aan

Vorig jaar bij zijn derde optreden op het circuit van Yas Marina waren de verwachtingen vooraf al getemperd. Na een sterke periode met zeges in Maleisië en Mexico werd in Brazilië duidelijk dat motorleverancier Renault de laatste twee races graag op ‘safe’ wilde spelen, omdat ze door het materiaal heen raakten en de focus al naar 2018 hadden verlegd. Zo bleek een vijfde plaats achter beide Mercedessen en de twee Ferrari’s het hoogst haalbare. De enige die Verstappen die dag passeerde was teamgenoot Daniel Ricciardo, die vervroegd met reces mocht vanwege hydraulische problemen. Een seizoen vol ups en downs eindigde voor de Limburger zo met een slaapverwekkende parade in het Midden-Oosten. ,,Er is niks gebeurd, hè. Ik viel bijna in slaap. De snelheid was best nog wel goed, we reden gewoon met vol vermogen. Maar ik zat heel de wedstrijd vast achter Kimi Räikkönen. En inhalen, dat kan hier gewoon niet’’, zo keek Verstappen toen terug.