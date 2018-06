Max donderdag en zaterdag, een wereld van verschil

Door Arjan Schouten Twee persconferenties in Montreal, twee verschillende Max Verstappens. Donderdag nukkig, klaar met al die vragen over zijn matige seizoen. Vandaag na de kwalificatie waarin hij derde werd, goedlachs en zelfs grappend. Een Canadese journalist meldde hem dat hij een gesprekje had met Niki Lauda die had verteld dat Verstappen hem het meest doet denken aan de illustere Canadese ex-coureur Gilles Villeneuve. Wat Max vond van die vergelijking, wilde hij graag weten? ,,Nou… Dat was wel een knappe vent”, begon Verstappen gevat, met een gierende zaal voor zijn neus. Nog een vraag van die Canadees. ,,Weet je donderdag nog? Je leek wel een beetje klaar met al die vragen over die incidenten van je…” ,,Pas op nu, hè. Voorzichtig’“, grinnikte Verstappen, weer. ,,Zeker, zeker, ik wil geen kopstoot van je krijgen”, ging de journalist verder.

Kortom: de sfeer zat er weer prima in. Geen veelbesprokener coureur dan Verstappen in de paddock. Daarom besloten wij van de Hollandse pers toch maar een verzoek in te dienen bij het mediateam van Red Bull. Doorgaans wordt de Nederlandse mediasessie geschrapt als Verstappen al in een internationale persconferentie aanschuift. Donderdag spraken we ’m ook al alleen beperkt in de persconferentiezaal, dus maakten ze bij Red Bull Racing nu gelukkig een uitzondering voor de vijf Nederlandse journalisten die - naast Ziggo Sport - afgereisd zijn naar Canada.



In de hospitalityruimte schoof de Limburger een halfuurtje na zijn persconferentie nog steeds goedgemutst aan. Niet zo vreemd ook, na een foutloos weekend met drie keer de snelste tijd in de training en een derde plaats in de kwalificatie. Had al die kritiek hem misschien extra gemotiveerd? ,,Dat zou niet goed zijn. Anders zou ik normaal geen goede job doen. Dan doe je echt wel wat goed fout”, beweerde hij.