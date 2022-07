Matthijs de Ligt vroeg Louis van Gaal om advies: ‘Hij prees de filosofie van Bayern München’

,,In het begin van de zomer heb ik mijn toekomst al besproken met Van Gaal”, aldus De Ligt, die de overstap maakt van Juventus en een contract voor vijf seizoenen ondertekende bij de kampioen van Duitsland. ,,Hij had alleen maar goede woorden voor deze club. Hij prees de filosofie van Bayern München en zei tegen me: als je naar Bayern gaat, zul je het daar geweldig vinden.”