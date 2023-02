Matthijs de Ligt looft Kylian Mbappé en krijgt compliment van coach Julian Nagelsmann

Met videoMatthijs de Ligt was zeer in zijn nopjes na afloop van de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Bayern München (0-1). De Nederlander wist met zijn collega's de nul te houden, mede omdat twee goals van Kylian Mbappé werden afgekeurd.

,,Met hem erbij is Paris Saint-Germain een heel andere ploeg", zo loofde De Ligt na afloop Mbappé. De Franse aanvaller kwam na een krap uur binnen de lijnen in Parijs en wist twee keer te scoren. Beide keren werd de goal van de Fransman afgekeurd wegens buitenspel en dus stapten De Ligt en zijn ploeggenoten met een 0-1 zege van het veld af. Met de wetenschap dat Mbappé op 8 maart mogelijk wel de volledige negentig minuten kan spelen in München wilde De Ligt nog niet te vroeg juichen. ,,Er is nog steeds een wedstrijd te spelen.”

De Ligt vond het optreden van Bayern in Parijs goed. ,,Ik denk dat we de controle over de wedstrijd hadden. De manier waarop we verdedigden was de beste manier om hun geweldige aanvallers te stoppen", aldus de Nederlandse verdediger.

Julian Nagelsmann

Coach Julian Nagelsmann gaf toe dat hij eigenlijk iets meer van de tegenstander had verwacht. ,,Ik vond ze de eerste helft erg passief spelen, dat verraste mij. Zij speelden thuis. Maar misschien kwam dat ook omdat wij het in de openingsfase heel goed deden. We waren in het eerste deel heel veel in balbezit. Jammer dat we de kansen niet wisten te benutten. In de tweede helft hadden we weer een goede fase en lukte het wel om afstand te nemen. Ik denk dat in de laatste fase beide elftallen aan elkaar waren gewaagd. Zij waren twee keer heel dreigend, maar gelukkig was het beide keren buitenspel.”

Over De Ligt uitte de Bayern-coach niets dan lof, al zei hij het met niet veel woorden bij Tages Zeitung. ,,Matthijs speelde super vandaag.” De return is op woensdag 8 maart in München.

Matthijs de Ligt en Lionel Messi.

