Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui nemen met Bayern München koppositie over van Borussia Dortmund

Jeffrey Herlings wint GP van Portugal en evenaart recordaan­tal overwinnin­gen

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft het recordaantal GP-overwinningen van de Belg Stefan Everts geëvenaard. De vijfvoudig wereldkampioen uit Brabant won de Grote Prijs van Portugal in de MXGP en dat was zege nummer 101 in zijn carrière.