Mats Köhlert op weg naar Heerenveen, PSV laat Maxi Romero vertrekken

Met video Ongeloof­lijk maar waar: Oranje wint wéér van Wales door winnende goal in blessure­tijd

Met de derde zege in vier duels ligt Oranje volop op koers in de Nations League, dankzij een spectaculaire 3-2 zege op Wales. Belangrijker nog: ook de B-ploeg bood deze keer bruikbare opties voor bondscoach Louis van Gaal. In het bijzonder in de aanval.

15 juni