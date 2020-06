Matig Liverpool komt met gelijkspel nog goed weg in Merseyside Derby

Met de teleurstellende remise kwam de ploeg van trainer Jürgen Klopp nog goed weg ook. Tom Davies schoot in de slotfase namens Everton op de paal. Daarna moest doelman Alisson Becker van Liverpool nog een keer redding brengen om het punt vast te houden. De eerste landstitel sinds 1990 komt voor de ‘Reds’ door de matige herstart niet echt in gevaar. De marge met nummer 2 bedraagt nu nog 23 punten, waarbij Manchester City nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. De ploeg van coach Pep Guardiola komt maandag op eigen veld uit tegen Burnley. City moet winnen om Liverpool woensdag in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace nog even van de titel te kunnen afhouden.

Richarlison

De eerste kans was al snel voor Everton. Richarlison schoot de bal via de vingertoppen van doelman Alisson voorlangs. De Braziliaanse spits had in de aanloop naar de derby voor de nodige commotie gezorgd met een aantal prikkelende uitspraken over Van Dijk. Hij was het oneens met mensen die de Nederlander de beste verdediger ter wereld vinden. ,,Mensen zijn geobsedeerd door hem. Ja, hij is een goede verdediger en hij is bezig aan een sterk seizoen, maar ik ben hem al eens voorbij gedribbeld”, liet Richarlison uitdagend weten.



Na de sterke beginfase van Everton viel het duel stil in het lege stadion. Liverpool kon opvallend weinig afdwingen. Vlak voor de rust moest James Milner bij de bezoekers geblesseerd naar de kant. Voor hem kwam Joe Gomez in de plaats.