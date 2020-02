Matig 2020 Van Gerwen houdt aan met uitschakeling in derde ronde

Hierdoor beleeft Van Gerwen tot nu toe een matig 2020. Hij begon het jaar door de WK-finale te verliezen van Peter Wright en ook in The Masters ging het niet volgens planning, want daar vloog hij er in de eerste ronde uit. Donderdag nam ‘MVG’ wel revanche op Wright door de Schot te verslaan op de eerste Premier League-avond, maar de Nederlander wacht nog dus steeds op zijn eerste PDC-titel van dit jaar.



Overigens slaagden twee spelers er vanmiddag in een 9-darter te gooien. Een daarvan was Nederlander Mike van Duijvenbode.