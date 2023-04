Mathieu van der Poel schittert als ambassadeur van Lamborghini en komt met bijzonder kenteken

De vijfvoudige wereldkampioen veldrijden is namelijk de nieuwe ambassadeur van Lamborghini Antwerpen. Dat laat hij weten via Instagram. Van der Poel koos voor een gepersonaliseerd kenteken, niet geheel verrassend met de letters: ‘MVDP’.

De vriendin van Van der Poel (Roxanne Bertels) is eveneens een grote autoliefhebster. Bertels werkte in het verleden op de marketingafdeling van Porsche. De liefde voor snelle wagens bracht de twee tortelduifjes zelfs samen. ,,In Finland ben ik eens met een Porsche op ijs gaan rijden en daar hebben we elkaar leren kennen”, aldus Van der Poel in een interview enkele jaren terug.