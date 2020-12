Mathieu van der Poel over rivaliteit met Wout van Aert: ‘Ik vind dat er gezonde haat moet zijn’



Ook in wielerjaar 2020 was Mathieu van der Poel een van de hoofdrolspelers. Een gesprek over die solo in de BinckBank Tour, die sprint in de Ronde van Vlaanderen én over 2021. ,,Ik word niet warm of koud van de Tour de France.’’