Mathieu van der Poel mag hem een jaar dragen, maar waarom is het een regenboogtrui?

Traditiegetrouw rijdt de wereldkampioen wielrennen een jaar in de regenboogtrui. Mathieu van der Poel mag hem door zijn zege in Glasgow in elke wegwedstrijd dragen tot het WK van 2024. De term ‘regenboog’ komt tegenwoordig vaak voor in de topsport, maar dan meestal als symbool voor lhbti-acceptatie. Dat is in het wielrennen niet het geval.

Maagdelijk wit met een blauwe, rode, zwarte, gele en groene baan. De kleursamenstelling van de wielerkampioenstrui wijkt af van het rood, oranje, geel, groen, blauw en paars van de oude regenboogaanvoerdersband die een speelronde per jaar in het betaalde voetbal werd gedragen. De voetballerij wilde daarmee aantonen dat het openstaat voor diversiteit en het de lhbti-gemeenschap steunt. Tegenwoordig is de One Love-band te zien tijdens de actieweek, met ook ruimte voor een zwarte baan in een regenbooghartje.

De gekleurde banen op de trui van een wereldkampioen wielrennen verwijzen hier niet naar. Een sportliefhebber herkent in de kleuren mogelijk de vijf gekleurde Olympische ringen. De betekenis van deze ringen zijn hetzelfde als de kleuren op de nieuwe trui van Van Der Poel. De kleuren symboliseren elk een continent op de wereld.

De vijf Olympische kleuren

In 1913 bedacht de Fransman Pierre de Coubertin de vijf Olympische kleuren. De Amerika’s worden als één continent gerekend en Antarctica kreeg geen Olympische kleur. Blauw staat voor Europa, rood voor de Amerika’s, zwart voor Afrika, geel voor Azië en groen voor Oceanië. De witte achtergrond van de Olympische vlag staat voor vrede.

Lees verder onder de video, een samenvatting van de kampioenswedstrijd van Van der Poel.

De internationale wielerunie UCI besloot in 1927 een wereldkampioenschap te houden voor professionele wielrenners en reikte dat jaar de eerste regenboogtrui uit de Italiaan Alfredo Binda. In 1958 was er voor vrouwen voor het eerst een regenboogtrui te winnen. Komende zondag rijden ook de vrouwen in Glasgow voor de wereldtitel van 2023.

Veldrijden

Het is voor Van der Poel niet de eerste keer dat hij in een regenboogtrui mag rijden. Hij werd al vijf keer wereldkampioen veldrijden. Alle wereldkampioenen in de verschillende wielerdisciplines mogen een jaar lang deze bijzondere trui dagen. Sterker nog: dit zijn ze verplicht in alle wedstrijden waaraan ze deelnemen.

Voor Van der Poel geldt er in het wegwielrennen alleen een uitzondering voor tijdritten. Deze discipline heeft een apart wereldkampioenschap (vrijdag in Glasgow) en daaraan doet de Brabander niet mee. Ook zal hij de regenboogtrui niet dragen als hij een klassement aanvoert in een meerdaagse wielerronde. Zo bemachtigde hij al eens de roze trui in de Giro D’Italia en het geel in de Tour de France.