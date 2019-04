Matchwinner Van de Beek: ‘Hebben getoond dat we kunnen knokken’

,,Vooral in de tweede helft hebben we niet ons eigen spel gespeeld’', vervolgde Van de Beek. ,,Dat was jammer. Anders hadden we er nog meer uit kunnen halen. Dat neemt niet weg dat we in een goede uitgangspositie verkeren. Thuis met de steun van ons eigen publiek moeten we het nu afmaken. Maar dat zal zeker nog pittig worden.’'

,,We hebben een helft laten zien dat we fantastisch kunnen voetballen”, zei Van de Beek. ,,Maar we hebben in de tweede helft ook getoond dat we hard kunnen knokken. In balbezit moest het beter. Maar we helpen elkaar en geven bijna niets weg. Dat geeft ook hoop en kracht. Het publiek zal ons volgende week naar de finale schreeuwen. Dat weet ik zeker. Dat wordt een super sfeer. We moeten nu ook naar de eindstrijd. Het wordt zwaar maar deze kans moeten we echt grijpen.”