Matchwinner Mats Wieffer na gemiste penalty Roma: ‘Als ik hem veroorzaak, gaat hij er gelukkig nooit in’

Met samenvattingMats Wieffer was uiteraard dolblij met de nipte winst van Feyenoord tegen AS Roma (1-0) . De matchwinnaar wees na afloop wel meteen op het feit dat het ticket voor de halve finale nog niet binnen is.

,,Er was blijdschap, maar we hadden het in de slotfase moeilijk’’, zei Wieffer direct na afloop. ,,We speelden aanvankelijk echt goed, maar we liepen in de slotfase misschien teveel achteruit.” De middenvelder veroorzaakte voor rust een strafschop vanwege hands. ,,Die bal lag ook meteen dood. Dan vrees je wel. Maar als ik een strafschop veroorzaak, gaat hij er gelukkig nooit in.”

Na rust maakte hij een prachtige treffer, nadat Oussama Idrissi de bal teruglegde tot ver buiten het strafschopgebied van AS Roma. Wieffer dacht niet na en haalde ineens uit. Alireza Jahanbakhsh stond in het zicht en uiteindelijk belandde de volley tegen de touwen. ,,En dat doelpunt: mensen zeggen dat ik meer moet schieten. Nu had ik tijd om na te denken en ik dacht: ik haal uit", stelt Wieffer. ,,Dan ben je heel blij met een goal, al vreesde ik nog even voor buitenspel omdat Alireza daar nog stond.”

Wieffer waakt voor euforie. ,,Het is nog niet gespeeld, dat is duidelijk. In Rome zullen we ook wel onze kansen krijgen. Op karakter hebben we deze wedstrijd gewonnen. Ik keek ook niet op tegen AS Roma. Helemaal niet. Het ging volgens mij ook prima. Het is mooi hoe het allemaal gaat.’’

Volgende week donderdag gaat Feyenoord op bezoek bij AS Roma voor de return (21.00). In Rome kan de ploeg van Arne Slot definitief revanche nemen voor de verloren Conference League-finale van afgelopen seizoen.

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze Europa League-video's

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.