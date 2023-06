Matchwinner Jarrod Bowen kan geluk niet op na winnend doelpunt voor West Ham: ‘Ik droomde ervan’

West Ham was er ook aan toe, vervolgde de aanvaller. ,,We hebben geen best seizoen achter de rug in de Premier League. De club niet en ik persoonlijk ook niet. Dit hadden we nodig. We zijn allemaal dolgelukkig. Ik heb zojuist de belangrijkste wedstrijd van mijn leven gespeeld en nog gewonnen ook. Mooier kan het niet.”