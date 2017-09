Matavz, troefkaart van Vitesse, voelt geen extra druk

,,Vanaf het begin voel ik me al top bij deze club”, vertelt Matavz. De spits van Vitesse staat op vijf competitietreffers. Hij overlegt daarnaast één assist en de zomeraankoop staat op één doelpunt in de Europa League. De openingsgoal tegen Lazio Roma, twee weken geleden.

Matavz is daarmee ook Hollands hoop aan de Franse Rivièra. Vitesse jaagt donderdagavond op een resultaat in Nice. ,,Ik begrijp best dat er een verwachtingspatroon is”, zegt Matavz, die al 23 Europese wedstrijden op zijn conto heeft. ,,Maar ik voel echt geen extra druk. Tot nu toe gaat het uitstekend bij Vitesse. Maar Nice is geen kleine club. Dat is een heel zware tegenstander.”