Massastart optie voor alleskunner Ter Mors

Bondscoach Jan Coopmans, onder meer verantwoordelijk voor de massastart met twee deelnemers per land, heeft in Irene Schouten al een topper in huis op dit onderdeel. ,,Voor Jorien rollen we rode loper uit", zei hij in Heerenveen veelbetekenend. ,,Of ze een koningskoppel kan vormen met Irene? Zeker, maar shorttrackster Suzanne Schulting is ook een optie. We zitten wat dat betreft in een luxepositie. Maar er kan altijd iemand ziek worden ofzo. Je moet altijd een plan-B en een plan-C hebben.”