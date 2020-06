Massaal kijken naar de Bundesliga, de Duitsers doen het al niet meer

Het afgelopen weekend was er sprake van enig herstel, maar dat was vooral te danken aan Bayern, dat op zaterdag om 15.30 uur speelde: 1,89 miljoen belangstellenden. Je kunt dus stellen dat de interesse voor de Bundesliga, en het Duitse voetbal in het algemeen, na een maand terug is op het oude niveau. Kijk ten slotte ook maar naar de kijkcijfers deze week van de twee halve finales van de DFB-Pokal. Slechts 4,47 miljoen Duitsers stemden dinsdag af op Saarbrücken - Leverkusen (0-3). Het was volgens DWDL.de zelfs de minst bekeken gratis te volgen en op primetime vertoonde bekerwedstrijd van het seizoen. De tweede halve finale, Bayern München - Eintracht Frankfurt (2-1), deed het een stuk beter met 7,36 miljoen kijkers, maar het was nog altijd minder dan de kwartfinale die Bayern in maart won ten koste van Schalke (0-1). Meer dan 8 miljoen voetbalfans zaten er toen voor de buis.