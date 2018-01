Martins Indi na blessureleed terug in de basis bij Stoke City

'Tour in 2019 over Muur van Geraardsbergen'

19:56 In de eerste rit van de Tour de France in 2019 moeten de renners onder meer over de Muur van Geraardsbergen. Dat meldt de zender RTBF vandaag . Het exacte parcours van de etappes die onder het 'Grand Départ' in Brussel vallen, worden dinsdag gepresenteerd.