Martínez: ‘Wij favoriet? Dat is een compliment’

Door Daniël Dwarswaard Het is altijd zo’n ritueel spelletje na aanloop van een belangrijke wedstrijd. Trainer A vindt ploeg B de favoriet. Trainer B vindt ploeg A de favoriet. Een beetje de druk verleggen, allemaal onderdeel van het voorspel. Ook nu voor Getafe-Ajax waar de Spanjaarden er alles aan doen om zichzelf in de underdogpositie te manoeuvreren. Lisandro Martínez haalt zijn schouders eens op. Hij ziet het dus vooral als compliment dat ze bij Getafe zo driftig naar Ajax wijzen. ,,Dit is een heel belangrijke competitie voor ons. Je droomt altijd van de Champions League, maar nu gaat het hier om. We willen alles eer uit halen wat er in zit.”

Agressief

Martínez verwacht een zware strijd in het stadion Coliseum Alfonso Pérez. ,,Getafe speelt ruw en agressief”, weet hij. Het is de beschrijving die we al zo vaak hebben gehoord de laatste dagen over de verrassende nummer drie van de Spaanse competitie. Maar tegelijkertijd straalt Martínez niet uit: o jee, we gaan hier niets halen. ,,We hebben weer belangrijke spelers terug (Blind en Ziyech). We moeten vooral een slimme wedstrijd spelen. Dan kunnen we met een goed resultaat naar Amsterdam terugkeren.’’