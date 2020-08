Martínez verrast met twee debutanten in selectie Rode Duivels

De bv’tjes bij Bayern zijn nu de voetbalma­chi­ne van Hansi Flick

24 augustus Niet Pep Guardiola, Antonio Conte, Diego Simeone of José Mourinho is dé trainer van dit gekke voetbalseizoen. Dat is Hansi Flick. De Duitser die op bijzondere wijze op zijn plek kwam bij Bayern München. En Europa veroverde door bovenal normaal te doen.