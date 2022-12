Martijn Kleermaker laat het afweten op beslissende momenten en moet WK-darts verlaten

Met video Dirk van Duijvenbo­de relati­veert overleefde matchdart: ‘Die pijl op bullseye zijn ze nu nog aan het zoeken’

Het WK darts was voor Dirk van Duijvenbode (31) bijna voorbij voordat het goed en wel begonnen was. De Tsjech Karel Sedlacek kreeg zelfs een matchdart tegen Aubergenius. ,,Tsja, je kan zeggen dat ik een matchdart overleefd heb, maar wat was het? Eén pijl op bullseye? Die pijl zijn ze nu nog aan het zoeken.”

7:32