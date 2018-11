Martens wint Spaanse topper tegen Atlético Madrid

Video Van der Poel voor derde jaar op rij de sterkste in Flandrien­cross

18:05 Mathieu van der Poel heeft voor het derde jaar op rij de Flandriencross gewonnen, een veldrit in het Belgische Hamme uit de reeks om de DVV-Trofee. De Nederlander deed dat een dag nadat hij in het Tsjechische Tabor al de beste was in een cross om de wereldbeker.