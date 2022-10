Marten de Roon haakt maand voor WK geblesseerd af bij Atalanta

Het wereldkampioenschap voetbal begint op 20 november. Een dag later wacht de eerste groepswedstrijd voor het Nederlands elftal, tegen Senegal. Bij Atalanta stonden ook Teun Koopmeiners en Hans Hateboer in de basis tegen Lazio. Zij speelden de hele wedstrijd. Koopmeiners zit net als De Roon in de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal voor het WK in Qatar, Hateboer ontbreekt.

Lazio kwam in Bergamo na negen minuten op voorsprong via Mattia Zaccagni. In de 52ste minuut verdubbelde Felipe Anderson de marge voor de bezoekers uit Rome. Daar bleef het bij. Atalanta-spits Luis Muriel moest in de slotfase nog vroegtijdig vertrekken na een tweede gele kaart en dus rood. Voor Lazio, begin volgende maand de tegenstander van Feyenoord in de Europa League, was het al de zesde competitiewedstrijd op een rij waarin de nul werd gehouden. De Romeinen bezorgden Atalanta de eerste nederlaag van het Serie A-seizoen.



Atalanta ziet Lazio passeren op de ranglijst. Beide clubs hebben 24 punten na elf wedstrijden in de Serie A, maar Lazio heeft een beter doelsaldo. Napoli is koploper, met 26 punten na tien duels. Napoli neemt het vanaf 21.00 uur op in Rome tegen AS Roma. De stadgenoot van Lazio heeft 22 punten na tien speelrondes.