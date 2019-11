Marseille stelt wijzigingen VAR voor: ‘Geef arbiters microfoons en toon beelden in stadions’

Een van de suggesties die Marseille in een open brief doet, is het geven van microfoons aan de scheidsrechters. Zo ziet iedereen in het stadion hoe de de communicatie tussen de arbiter en de spelers verloopt. Ook de discussie tussen de VAR en de scheidsrechter kan dan, met enige vertraging, gedeeld worden. Daarnaast stelt de club voor dat de herhalingen die de VAR gebruikt ook in de stadions getoond worden. ,,Het rugby toont al jaren de effectiviteit van deze middelen.”



Marseille denkt ook dat een geschreven rapport met daarin de juiste én onjuiste beslissingen na elke speeldag openbaar moet worden gemaakt. In de Amerikaanse NBA is dit al een realiteit.