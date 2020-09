Marseille laat naast Metz, Strootman blijft op de bank

COLUMN Het Haagse construc­tie­be­drijf M. Steijn & Zn. lijkt schier onverwoest­baar

9:00 Een oud-trainer vertrouwde me ooit toe: ‘Het bouwen van een ploeg is net als het bouwen van een huis. Je begint met een solide fundering en pas daarna komt de rest.’ Ziedaar de vergelijking met het huidige NAC. Het fundament, in gewapend beton gegoten door het Haagse constructiebedrijf M. Steijn & Zn. lijkt schier onverwoestbaar.