Marseille krijgt 'in belang Franse voetbal' dag extra rust voor EL-finale

De competitiewedstrijd staat nu gepland op vrijdag 11 mei in plaats van zaterdag 12 mei. Guingamp ging akkoord met de beslissing 'in belang van het Franse voetbal'. De Ligue 1 hoopt dat het verplaatsen van de wedstrijd de kansen van Marseille op het winnen van de Europa League vergroot.

Atlético

Bij tegenstander Atlético is het meespelen van vleugelspits Vitolo onzeker. De 28-jarige aanvaller kampt ruim een week voor de finale van de Europa League tegen Olympique Marseille met een hamstringblessure. Vitolo viel gisteren in de verloren competitiewedstrijd tegen Espanyol (0-2) al na 25 minuten uit.

Uit een MRI-scan bleek een dag later dat er schade is aan de spieren in zijn rechterbovenbeen. De medische staf van Atlético gaat proberen om Vitolo, international van Spanje, klaar te stomen voor de eindstrijd tegen Marseille in Lyon.