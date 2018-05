Marseille geeft zege uit handen in aanloop naar finale

De Franse voetbalbond maakte voor Marseille een uitzondering op de regel dat alle wedstrijden tijdens de laatste twee speelronden tegelijk afgewerkt moet worden. 'In belang van het Franse voetbal' kreeg Marseille zo een extra rustdag voor de Europese finale, woensdag in Lyon tegen Atlético Madrid.



Marseille strijdt nog om de derde plaats, goed voor een plek in de voorronde van de Champions League. AS Monaco heeft nu evenveel punten, maar een beter doelsaldo en een wedstrijd minder.



Indien Marseille de Europa League wint, plaatst het zich rechtstreeks voor de Champions League.