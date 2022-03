Marokko zonder Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech op jacht naar WK-ticket

Zaterdag 4C en 4D Overzicht | Internos geeft periodeti­tel in extremis weg, The Gunners wint door goal in blessure­tijd

De topper MOC’17 – Internos in de vierde klasse C zaterdag eindigde vanavond op 3-3. DHV haalde eveneens in, Vrederust bleek met 0-2 te sterk. The Gunners scoorde in blessuretijd de winnende goal op bezoek bij Boeimeer. SCO won bij Baronie en Rijen verloor kansloos van DESK.

16 maart