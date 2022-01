Marokko tegen Egypte op Afrika Cup, dat is een héél beladen wedstrijd

Door Mikos Gouka



Of de kwartfinale van Marokko tegen Egypte bij de Afrika Cup nog een bijzonder sentiment met zich meebrengt? De Marokkaanse spelers, onder wie de in Nederland opgegroeide Sofyan Amrabat (ex-FC Utrecht en Feyenoord), Tarik Tissoudali (ex-Telstar, Cambuur en VVV) en Zakaria Aboukhlal (AZ), zouden bij die vraag hardop in de lach schieten. Egypte tegen Marokko, dat is een héél beladen wedstrijd.