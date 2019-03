Marokko ontslaat Wotte na mislopen van Olympische Spelen

De Marokkaanse voetbalbond heeft Mark Wotte ontslagen. De 58-jarige trainer was bondscoach van Jong Marokko. Het elftal van Wotte werd gisteren uitgeschakeld in de kwalificatie voor het toernooi om de Afrika Cup voor spelers onder 23 jaar.

Een dag later kreeg de Tukker te horen dat hij kan vertrekken. Hij werkte sinds 2015 in het Afrikaanse land, als trainer van Jong Marokko en het olympisch elftal.



,,Helaas is ons olympische project gisteren gestopt’', schreef Wotte maandag op Twitter. ,,Ik wil al mijn collega’s en stafleden bedanken voor hun fantastische werk om het Marokkaanse voetbal te verbeteren.’'

Op het toernooi om de Afrika Cup, in november in Egypte, zijn drie tickets te verdienen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De Marokkanen wilden daar dolgraag naartoe, maar Wotte bleef met zijn elftal steken in de tweede van de drie kwalificatierondes voor het Afrikaanse titeltoernooi. Congo was over twee duels te sterk.