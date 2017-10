Marokko doet tegen Gabon goede zaken op weg naar Rusland

Khalid Boutaib was met drie treffers de grote man bij de Marokkanen. Marokko is nu koploper in groep C. Een gelijkspel in Ivoorkust op 6 november zou genoeg zijn om het WK te halen. Alleen de groepswinnaars gaan door in de kwalificatie van de Afrikaanse zone. Mocht Ivoorkust winnen, dan mogen Les Éléphants een ticket naar Rusland boeken.