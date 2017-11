Marokko beloont bondscoach Renard met nieuw contract

Renard, die sinds februari 2016 de scepter zwaait bij Marokko, leidde de Noord-Afrikanen voor het eerst sinds 1998 naar het WK. ,,Zijn nieuwe contract, met nieuwe doelstellingen, bindt hem tot 2022 aan Marokko", zei bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa tegenover Marokkaanse media. Wat die doelstellingen zijn maakte hij niet bekend. Het eerstvolgende grote toernooi na het WK is de Africa Cup van 2019 in Kameroen. Marokko verloor in juni de eerste kwalificatiewedstrijd voor dat toernooi van het gastland.



Renard (46) was eerder bondscoach van Ivoorkust, Zambia en Angola. In 2012 stuntte hij met Zambia door de Afrika Cup te winnen. Drie jaar later flikte hij dat kunstje opnieuw met Ivoorkust. In 2015 had hij kort Lille onder zijn hoede.



Bij Marokko botste Renard met Hakim Ziyech. Hij liet de Ajacied begin dit jaar tot ongenoegen van veel Marokkaanse fans thuis voor de Afrika Cup. Nadat het conflict was bijgelegd, groeide Ziyech uit tot een dragende speler in het team dat zich op 11 november in Ivoorkust (0-2) eindelijk weer eens plaatste voor een wereldkampioenschap.