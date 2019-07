Marokko als groepswinnaar naar achtste finales

Bredanaar Mats Seuntjens verlaat AZ en kiest voor Turks avontuur

19:54 Mats Seuntjens verlaat AZ per direct en kiest voor een avontuur in Turkije. De middenvelder gaat spelen bij Gençlerbirliği. De 27-jarige speler uit Breda tekent in Ankara een contract voor twee jaar.