Mark van Bommel pakt bij Antwerp ene na andere prijs: ‘Bij PSV draafde ik door, dat is niet goed’

Spitsen­strijd NAC op punt van ontbranden met terugkeer Tom Boere: ‘Jort komt meer in de bal, Tom staat vijf meter meer naar voren’

Dat Tom Boere pijnvrij kan trainen deze week tijdens het trainingskamp in Delden, is een welkome opsteker voor NAC. De centrumspits aast op speeltijd en kan trainer Peter Hyballa verder helpen in zijn zoektocht naar doelpunten.