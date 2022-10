Mark van Bommel is foutloze status met Royal Antwerp kwijt: nederlaag tegen Kortrijk

Van Bommel en co kwamen in Kortrijk na twintig minuten op achterstand. Felipe Avenatti scoorde op aangeven van Didier Lamkel Zé. Laatstgenoemde vierde dat met zijn speciale move. In de 42ste minuut werd het 2-0 via Faïz Selemani. In blessuretijd deed Janssen met een benutte strafschop (zijn zevende competitietreffer) nog wel iets terug, maar verder kwam Antwerp niet.