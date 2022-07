Mark van Bommel haalt oud-Ajacied Toby Alderweireld naar Antwerp: ‘Mondeling akkoord’

Alderweireld kan straks voor 3 seizoenen tekenen op de Bosuil. ,,Het administratieve proces is opgestart en zal nog enkele dagen in beslag nemen”, meldt Antwerp. ,,Het doel is om zo snel als mogelijk de overgang te kunnen afronden en medische en fysieke testen te kunnen inplannen.”



De transfer hing al enige tijd in de lucht. Alderweireld woonde in mei in het gezelschap van voorzitter Paul Gheysens en sportief directeur Marc Overmars de wedstrijd van Antwerp tegen Anderlecht bij op de Bosuil. De Belgisch international kent de Nederlander van zijn tijd bij Ajax, waar hij tussen 2004 en 2013 voetbalde.