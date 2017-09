Mark Uth is de bescheidenheid voorbij

Dus trok Uth, nota bene een kind van Keulen, in 2012 met pijn in het hart de (achter)deur van het voormalige Müngersdorfer Stadion achter zich dicht. Hij belandde in Friesland, bij Heerenveen, een club waar in de voorbije decennia een dozijn spitsen ontkiemde tot ware doelpuntenmachines. Van Jon Dahl Tomasson tot Ruud van Nistelrooy, en van Marcus Allbäck via Klaas-Jan Huntelaar naar Georgios Samaras of Afonso Alves. Oh ja, Bas Dost speelde er ook nog. Maar waar in het Abe Lenstra-stadion vooral topscorersreputaties werden geboren, kon de bescheiden Uth zich niet laten gelden. Hij ontbolsterde pas na een uitleenperiode aan Heracles. Bij terugkeer in het Friese Haagje keerden plots zijn kansen. Doelpunten regen zich aaneen voor Uth. Het hoogtepunt beleefde hij in De Kuip, toen hij in de play-offs Feyenoord velde met twee goals. Het bleek een uitzwaaimomentje voor Uth, voor wie de Bundesliga al maanden lonkte.

Uth ging aan de slag bij TSG 1899 Hoffenheim, dat wonderlijke clubje uit het kleine dorpje Hoffenheim uit de al even onbekende gemeente Sinsheim in deelstaat Baden-Württemberg. Ofwel 3300 inwoners voor een stadion van ruim 30.000 plaatsen. Uth was klaar voor een nieuwe stap, al haalden ze tot ver buiten Hoffenheim hun schouders op over diens komst. In zijn geboorteland was de spits in 2015 een grote onbekende.

Twee jaar later is alles anders: Uth heeft supporters van elk pluimage: de Amsterdamse schrijver Henk Spaan is al jaren fan, Joachim Löw, bondscoach van wereldkampioen Duitsland, heeft hem hoog op zijn lijstje en Jörg Schmadtke, directeur van, jawel, FC Köln, kan niet wachten totdat Uth het stadion weer binnenloopt. Via de hoofdingang dit keer.



Uth is dolgelukkig in Hoffenheim. Niet dat hij op termijn een terugkeer naar Keulen uitsluit, maar na zijn goals tegen Bayern is Uth met drie goals topscorer van de koploper (met Borussia Dortmund) en misschien wel op weg naar het WK in Rusland. ,,Dromen mag'', zei Uth gisteren in Bild, zonder de in de eredivisie zo kenmerkende bescheidenheid. Als spits is Uth in de kracht van zijn leven en zo klinkt hij ook. ,,Waarom zou ik niet naar het WK kunnen?''