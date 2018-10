Mark Uth debuteert in Duitse selectie voor duel met Oranje

,,We houden Mark al geruime tijd in de gaten'', zei Löw. ,,Hij is dynamisch, snel en altijd gevaarlijk voor het doel. We willen hem graag beter leren kennen.''



De Duitse bondscoach heeft 23 spelers opgeroepen voor de wedstrijden tegen het Nederlands elftal, volgende week zaterdag in Amsterdam, en wereldkampioen Frankrijk (16 oktober in het Stade de France). Het eerste groepsduel met de Fransen eindigde vorige maand in München in 0-0. De geblesseerde middenvelder Ilkay Gündogan (Manchester City) ontbreekt bij de 'Mannschaft'.