Maria Sjarapova (32) stopt per direct met tennissen

De Russin won in 2004 als zeventienjarige haar eerste Grand Slam door Wimbledon op haar naam te schrijven. Later won ze ook nog de US Open (2006), de Australian Open (2008) en Roland Garros (2012 en 2014). Daarmee is ze één van de meest succesvolle tennissters aller tijden. In totaal speelde Sjarapova vier keer de finale in Australië, drie keer op het gravel in Frankrijk, twee keer de finale in Engeland en de gewonnen finale op de US Open was haar enige keer in de Amerikaanse-eindstrijd.



In april 2017 keerde de voormalig nummer 1 van de wereld terug na een vijftien maanden lange schorsing voor het gebruiken van meldonium, een drugs die voornamelijk gebruikt wordt door hartpatiënten. Haar beste prestatie op een Grand Slam na haar comeback was de kwartfinale op Roland Garros in 2018.