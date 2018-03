Marcos Rojo verlengt contract tot 2021

4B De Roosendaalse derby is een gevecht tussen instabiele vedergewichten

15:33 De aanloop kent overeenkomsten met de promotie van een Glory-event. De wedstrijd tussen de voetbalveelvraten van weleer is in Roosendaal het gesprek van de dag. Alliance is als Badr Hari, vechtend voor een laatste kans op eerherstel na het afbrokkelen van een grootse sportieve status. Strijdend om alsnog een kans te krijgen om de onaantastbare kampioen van de troon te stoten. De rivaal, het in het amateurvoetbaldrijfzand spartelende BSC, is als Hesdy Gerges. Zoekend naar bevrijdende erkenning. De underdog, maar klaar om bij elke teken van zwakte de favoriet te vloeren.