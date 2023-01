Marco van der Tuin verrassende winnaar op Weissensee: ‘Kan nu aardig cv overleggen’

Nooit eerder had Van der Tuin een wedstrijd gewonnen. ,,En dan gebeurt het hier, op de Weissensee, in zo’n grote wedstrijd”, klonk het vol ongeloof. Eenmaal ontsnapt uit het peloton bouwde hij aanvankelijk een grote voorsprong op, tot de voltallige ploeg van Reggeborgh de achtervolging inzette. ,,Ik zag het gebeuren, maar had geen idee wat hun plan was. Werd het me gegund of wilden ze me echt terughalen. Ik ben volle bak doorgereden, maar zorgde dat ik met het ingaan van de laatste ronde nog een beetje over had.”