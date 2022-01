Marco Bizot blinkt uit tegen PSG, maar kan zege voor Georginio Wijnaldum en Xavi Simons niet voorkomen

Opmerke­lijk: Rai Vloet maakt tóch Heracles-ren­tree bij gelijkspel tegen NEC

Rai Vloet heeft zijn rentree gemaakt bij Heracles. Na ruim een uur spelen bracht Frank Wormuth de middenvelder in het veld. Opmerkelijk vooral, omdat de trainer een dag eerder de indruk wekte dat het nog wel even zou duren. Heracles speelde uiteindelijk gelijk tegen NEC in Nijmegen: 0-0.

20:52