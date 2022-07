Marca onthult contract Frenkie de Jong: dit is de reden dat FC Barcelona hem wil verkopen

De Jong heeft nog een contract tot medio 2026 bij FC Barcelona. Mocht de middenvelder uit Arkel zijn contract uitdienen, dan moet Barça flink in de buidel tasten om zijn salaris uit te betalen. Marca onthult dat de Nederlander in de komende vier seizoen liefst 88,58 miljoen euro verdient in Camp Nou wat betreft vast salaris én loyaliteitsbonussen. Dat bedrag kan nog eens met acht miljoen euro oplopen als De Jong minstens zestig procent van alle wedstrijden speelt en met maximaal 12,8 miljoen euro voor eventuele titels of het bereiken van de Champions League-finale.

In onderstaande tabel staan de cijfers uit het contract van Frenkie de Jong volgens Marca. Bedragen zijn in miljoenen euro's.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dat De Jong de komende jaren een flinke kostenpost wordt voor FC Barcelona heeft te maken met verschillende zaken. Ten eerste het vaste salaris dat bij zijn komst naar Camp Nou is vastgesteld op veertien miljoen euro. Door de coronapandemie heeft De Jong echter een groot deel van zijn salaris nog niet uitbetaald gekregen de afgelopen seizoenen. Die miljoenen zijn doorgeschoven naar de laatste vier seizoenen van zijn contract bij Barça. Daarbij komen ook nog loyaliteitsbonussen. Voor komend seizoen bedraagt die bonus 2,88 miljoen euro, voor het seizoen daarna zelfs 9,7 miljoen euro.

Volgens Marca is het bestuur van FC Barcelona van plan een nieuwe salarisschaal in te stellen - de exacte hoogte daarvan is niet bekend - en vooral in het seizoen 2023/2024 zou de Nederlander daar fors buiten vallen. Inclusief alle bonussen (daarvoor zou FC Barcelona dus wel ook de Champions League, La Liga en de Copa moeten winnen) zou De Jong in dat seizoen namelijk 30,9 miljoen euro per jaar opstrijken.

De Jong kwam FC Barcelona tijdens de coronapandemie tegemoet door zijn salaris, dat de club moeilijk kon ophoesten, later te laten uitbetalen. In eerste instantie leverde hij twaalf procent van zijn salaris in, waarna hij in de seizoenen 2020/2021 en 2021/2022 respectievelijk elf miljoen euro en vijf miljoen euro inleverde.

Tegelijkertijd verlengde De Jong zijn contract tot medio 2026 waardoor FC Barcelona vanaf nu nog vier jaar de tijd heeft om die zestien miljoen euro alsnog uit te betalen. Een situatie waardoor de Catalanen nu meer dan bereid zijn om naar het bod van Manchester United te luisteren. Volgens Spaanse en Engelse media hebben The Red Devils nu 65 miljoen euro geboden plus twintig miljoen euro aan variabelen.