Marathonpeloton trapt traditiegetrouw af in Amsterdam

Over 75 dagen vindt het NK marathonschaatsen op kunstijs plaats (1 januari Enschede). Tot die tijd staan twaalf races op het programma, te beginnen morgen met de Jaap Eden Trofee in Amsterdam.

Door Ralph Blijlevens

Het peloton van marathonschaatsers (m/v) schiet zaterdagavond weer in gang. Traditiegetrouw wordt de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de buitenlucht verreden op het Amsterdamse kunstijs van de Jaap Edenbaan. Het eerste echte hoogtepunt is de strijd om de nationale titel op kunstijs, waarvoor de schaatsers deze winter moeten afreizen naar IJsbaan Twente in Enschede.

Of er in de eerste maand van 2020 ook geschaatst kan worden op natuurijs in eigen land, is nog maar de vraag. Zeker is wel dat de Weissensee in Oostenrijk opnieuw het decor is van het Open Nederlands kampioenschap en drie Grand Prix-wedstrijden, waaronder de op één na belangrijkste: de Alternatieve Elfstedentocht, de – vooralsnog – enige wedstrijd over 200 kilometer van het jaar.

Behalve trainingskampen met veel kilometers op de racefiets stonden de afgelopen maanden in het teken van ploegsamenstellingen en de zoektocht naar sponsors. De lijst met transfers is lang en telt een aantal opvallende feiten. Zo ontbreekt de naam van Seung Hoon-Lee, de razendsnelle Zuid-Koreaan die zich afgelopen winter vol overgave stortte in het marathonavontuur bij de ploeg AB Vakwerk van sprinter Gary Hekman. De tweevoudig olympisch kampioen kwam eerder deze zomer in opspraak nadat bekend werd dat Lee teamgenoten van de nationale selectie jaren daarvoor zou hebben mishandeld. De Zuid-Koreaanse bond schorste de schaatser en zijn Nederlandse marathonploeg heeft daarop besloten de samenwerking te beëindigen.

Volledig scherm Seung Hoon Lee, hier op de Weissensee, is niet meer van de partij. © Vincent Riemersma

Het peloton heeft ook afscheid genomen van Simon Schouten. De voormalig Nederlands kampioen en winnaar van de Alternatieve Elfstedentocht heeft zijn schaatsen opgeborgen om zich volledig te richten op z’n maatschappelijke carrière. Zijn voormalige ploegleider Jillert Anema verloor niet alleen een rappe kopman, maar zag nog een belangrijke pupil (Erik Jan Kooiman, winnaar 200 km op de Weissensee 2018) naar een concurrent vertrekken en heeft nog geen nieuwe naamgever voor zijn ploeg (voorheen Royal A-ware) gevonden. Gebleven zijn wel de routiniers Bob de Vries, Arjan Stroetinga en Jorrit Bergsma. De Belgische langebaanschaatser Bart Swings is gekomen als versterking.

Marathon Cup

Veel ogen zullen ook deze winter weer gericht zijn op de zwarte brigade van Okay Fashion & Jeans/Interfarms, die terug kan kijken op een succesvol seizoen. Met Sjoerd den Hertog won de ploeg de afgelopen twee jaar op rij het eindklassement van de KPN Marathon Cup, hij geldt de komende winter weer als de te kloppen man op het Nederlandse kunstijs. Concurrent AB Vakwerk is ook zonder Lee een sterk team om in de gaten te houden, met natuurlijk Gary Hekman als rappe kopman. De ploeg won het afgelopen seizoen zeven keer, met als meest prestigieuze prijs de zege van Frank Vreugdenhil tijdens de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.

Vrouwen

Irene Schouten stak afgelopen seizoen met kop en schouders uit boven de rest van het peloton tijdens de marathons op kunstijs. Vanwege haar wedstrijden in het langebaanschaatsen nam Schouten niet deel aan alle marathons van de KPN Cup. Reed ze wel, dan won ze ook. De eindzege in het klassement ging naar Manon Kamminga, met wie ze opnieuw de strijd zal aanbinden. Samen met Lisa van der Geest. Overigens krijgen de vrouwen dit seizoen ook een beloftendivisie, waarvoor veel animo was.

Volledig scherm Irene Schouten. © BSR Agency

Vierdaagse

Net als afgelopen seizoen staat de Trachitol Trophy weer op de agenda, vier avonden op rij een wedstrijd met de finale op 24 november in Groningen. Na de Weissensee trekt het peloton weer door naar Zweden, voor een aantal wedstrijden op het natuurijs van Luleå. Daarna staat nog één marathon op het programma: de finale van de KPN Marathon Cup op 29 februari in Leeuwarden.