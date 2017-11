Maradona wil terugkeren als bondscoach van Argentinië

Het is geen geheim dat het al maanden niet botert tussen Maradona en Sampaoli. Hij noemde de oud-bondscoach van Chili onlangs nog 'een charlatan' en 'vals'. Niet lang na de nederlaag van Argentinië tegen Nigeria (2-4), gisteren, nam Maradona van de gelegenheid gebruik zichzelf op weg naar het WK in Rusland naar voren te schuiven.



Hij deed dat met een post op Instagram, waarin hij in een tabel alle winstmarges van de beste bondscoaches uit de Argentijnse geschiedenis de revue liet passeren. Maradona, die tussen 2008 en 2010 in 24 duels achttien overwinningen boekte, staat met een winstpercentage van 75 procent boven legendarische coaches als César Luis Menotti, Carlos Bilardo, Alfio Basile en Daniel Passarella. ,,Wie wint er meer?'', zo vroeg Maradona zich af. ,,Laten we conclusies trekken: we geven ons prestige weg, maar de spelers hebben geen schuld. Ik wil terugkeren.''