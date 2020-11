Maradona verruilt ziekenhuis voor revalidatiekliniek: ‘Een wonder’

Dest heeft grootse plannen met nationaal team VS: ‘Proberen WK te winnen’

11 november Sergiño Dest verliet afgelopen transferperiode Ajax voor een avontuur bij FC Barcelona van trainer Ronald Koeman. De Amerikaanse back, die in het verleden al koos voor een interlandcarrière bij de Verenigde Staten en niét bij Nederland, hoopt in de toekomst te scoren met de VS bij het WK. ,,Iedereen wil een WK spelen met het nationale elftal, we willen iets bereiken voor de Verenigde Staten", aldus de 20-jarige Dest tegen ESPN.